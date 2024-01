Koninklijke Ahold Delhaize Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

Der Aktienkurs von Koninklijke ANeutral Delhaize hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 24,19 Prozent erzielt, was mehr als 24 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies lässt das Unternehmen in der Kategorie "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" besonders gut abschneiden. Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem neutralen Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (66) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (57,75) spiegeln diese Einschätzung wider. Die sozialen Medien signalisieren überwiegend positive Meinungen und Einschätzungen zu Koninklijke ANeutral Delhaize, was das Unternehmen als "Gut" einstuft. Die Dividendenpolitik des Unternehmens, mit einer Dividendenrendite von 2,87 Prozent über dem Branchendurchschnitt, erhält ebenfalls eine positive Bewertung.