Koninklijke Ahold Delhaize Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Koninklijke ANeutral Delhaize-Aktie beträgt aktuell 79, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 59, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Koninklijke ANeutral Delhaize somit ein "Schlecht"-Rating.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Koninklijke ANeutral Delhaize auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtungen erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke ANeutral Delhaize bei 26, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Koninklijke ANeutral Delhaize zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen deutet auf eine negative Entwicklung hin und führt somit zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.