Koninklijke Ahold Delhaize Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Koninklijke ANeutral Delhaize liegt bei 31,04, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 50 für die Koninklijke ANeutral Delhaize, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Auch das Sentiment und der Buzz geben Aufschluss über das aktuelle Bild der Aktie in den sozialen Medien. Bei Koninklijke ANeutral Delhaize war in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes zu verzeichnen, weshalb die Aktie hierfür mit einem "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Koninklijke ANeutral Delhaize in dieser Kategorie daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Koninklijke ANeutral Delhaize mit einer Dividendenrendite von 2,87 Prozent eine Rendite auf, die 2,87 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt 0 Prozent. Die Aktie wird daher im Vergleich als lukratives Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Koninklijke ANeutral Delhaize wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert, wobei an vier Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein, zwei Tagen, dominieren jedoch vor allem positive Themen das Interesse der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute neutral eingestuft. Insgesamt erhält Koninklijke ANeutral Delhaize auf der Basis des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung.