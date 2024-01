Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke ANeutral Delhaize beträgt 26, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (KGV von 0) als neutral eingestuft wird. Die Aktie wird daher weder als unterbewertet noch als überbewertet angesehen und erhält eine neutrale Bewertung auf dieser Grundlage.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,19 Prozent, was 24,19 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Die jährliche Rendite in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt im Durchschnitt 0 Prozent, wobei Koninklijke ANeutral Delhaize derzeit um 24,19 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich Koninklijke ANeutral Delhaize war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Hinsichtlich der Dividende weist das Unternehmen eine Dividendenrendite von 2,87 % auf, was 2,87 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt und somit als positiv bewertet wird.