Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Koninklijke ANeutral Delhaize zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiterer Indikator, der für die Bewertung herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI zeigt, dass Koninklijke ANeutral Delhaize momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Koninklijke ANeutral Delhaize also mit "Gut" bewertet.

Auch die technische Analyse des Aktienkurses zeigt interessante Ergebnisse. Der aktuelle Kurs liegt mit -3,4 Prozent Entfernung vom GD200 im "Neutral"-Bereich. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Abstand von +4,55 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In einem Branchenvergleich erzielte Koninklijke ANeutral Delhaize in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,19 Prozent. Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche zeigt sich eine Outperformance von +24,19 Prozent. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Performance 24,19 Prozent über dem Durchschnitt. Insgesamt führt die Überperformance in beiden Bereichen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.