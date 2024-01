Der Aktienkurs von Koninklijke ANeutral Delhaize hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,19 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" durchschnittlich keine Veränderung, was darauf hinweist, dass Koninklijke ANeutral Delhaize im Branchenvergleich eine Outperformance von +24,19 Prozent erreicht hat. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor übertraf das Unternehmen mit einer Rendite von 24,19 Prozent den Durchschnittswert von 0 Prozent im letzten Jahr. Aufgrund dieser Überperformance erhält Koninklijke ANeutral Delhaize in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite der Koninklijke ANeutral Delhaize-Aktie beträgt aktuell 2,87 Prozent, was 2,87 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Koninklijke ANeutral Delhaize-Aktie derzeit als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen neutralen Wert, der ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Koninklijke ANeutral Delhaize ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat. Daher wird die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt mit "Gut" bewertet.

Koninklijke Ahold Delhaize kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Koninklijke Ahold Delhaize jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Koninklijke Ahold Delhaize-Analyse.

