Koninklijke Ahold Delhaize Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

Die Koninklijke ANeutral Delhaize-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet, wobei der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet wurde. Der aktuelle Wert liegt bei 29,44 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 27,045 EUR lag, was einem Unterschied von -8,14 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein Wert von 26,97 EUR, wodurch der letzte Schlusskurs eine ähnliche Höhe aufweist (+0,28 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Koninklijke ANeutral Delhaize-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, wobei ein niedriger Wert auf eine preisgünstigere Aktie hinweist. Mit einem KGV von 26 liegt die Koninklijke ANeutral Delhaize-Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. In Bezug auf fundamentale Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Koninklijke ANeutral Delhaize-Aktie haben sich in den letzten Wochen deutlich in Richtung Negativ verändert. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, welche eine Tendenz zu besonders negativen Themen aufzeigt. Zudem wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Zusammengefasst wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet die Koninklijke ANeutral Delhaize höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Mit diesen Bewertungen in verschiedenen Analysebereichen erhält die Koninklijke ANeutral Delhaize-Aktie insgesamt eine neutrale bis negative Bewertung.