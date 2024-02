Koninklijke Ahold Delhaize Aktie: Wer hätte das gedacht?

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Koninklijke ANeutral Delhaize festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz hin zu besonders negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Es wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält Koninklijke ANeutral Delhaize daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Hinblick auf die fundamentale Bewertung weist Koninklijke ANeutral Delhaize ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26 auf, was auf den ersten Blick als durchschnittlich erscheint. Im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt das KGV jedoch auf ähnlichem Niveau. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Koninklijke ANeutral Delhaize in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie der Koninklijke ANeutral Delhaize derzeit -0,64 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -8,94 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.