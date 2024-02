Koninklijke Ahold Delhaize Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die technische Analyse der Koninklijke ANeutral Delhaize-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 28,74 EUR lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 26,325 EUR, was einem Unterschied von -8,4 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 26,36 EUR, was einer geringen Abweichung von -0,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Koninklijke ANeutral Delhaize mit 2,87 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem lukrativen Investment und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 31, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 56,92, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Koninklijke ANeutral Delhaize-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

Die Untersuchung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Änderung der Stimmungsrate in Bezug auf die Koninklijke ANeutral Delhaize-Aktie. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet.