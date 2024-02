Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Koninklijke ANeutral Delhaize verbessert. Daher wird die Aktie mit "Gut" bewertet. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Koninklijke ANeutral Delhaize daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite von Koninklijke ANeutral Delhaize liegt bei 2,87 Prozent, was 2,87 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 0 Prozent in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" ist dies ein lukratives Investment. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Koninklijke ANeutral Delhaize eine Performance von 24,19 Prozent, was eine Outperformance von +24,19 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" und dem "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie deutlich über dem Durchschnitt. Daher erhält Koninklijke ANeutral Delhaize in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Koninklijke ANeutral Delhaize liegt bei 31,04, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".