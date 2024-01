Der Einzelhandelskonzern Koninklijke ANeutral Delhaize schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Mit einer Differenz von 2,87 Prozentpunkten (2,87 % gegenüber 0 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Koninklijke ANeutral Delhaize anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 68,17 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 54,72), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielte Koninklijke ANeutral Delhaize in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 24,19 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 0 Prozent performten. Dies bedeutet eine Outperformance von +24,19 Prozent für Koninklijke ANeutral Delhaize und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv in Bezug auf Koninklijke ANeutral Delhaize. Die vergangenen Meinungen und Äußerungen zeigen, dass positive Themen den Diskussionen dominierten, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Basierend auf diesen Faktoren ergibt sich eine positive Einschätzung für die Aktie von Koninklijke ANeutral Delhaize.