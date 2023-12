Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

Die Analyse von Aktienkursen erfordert die Berücksichtigung sowohl harter Faktoren wie Bilanzdaten als auch weicher Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben sich die sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare zu Koninklijke ANeutral Delhaize überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Koninklijke ANeutral Delhaize in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Beim Blick auf den Relative Strength Index (RSI) der Koninklijke ANeutral Delhaize-Aktie der letzten 7 Tage zeigt sich ein aktueller Wert von 79, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und liegt bei 59, was bedeutet, dass die Aktie aktuell als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Sektor "Verbrauchsgüter" konnte Koninklijke ANeutral Delhaize eine Rendite von 24,19 Prozent erzielen, was deutlich über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", die eine mittlere Rendite von 0 Prozent verzeichnet, schneidet die Aktie mit 24,19 Prozent deutlich besser ab. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Koninklijke ANeutral Delhaize derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied von 2,87 Prozentpunkten spricht für eine Dividendenpolitik, die als "Gut" eingestuft wird.