Koninklijke Ahold Delhaize Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Dividendenrendite für Koninklijke ANeutral Delhaize beträgt derzeit 2,87 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,21 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhalten sie eine neutrale Bewertung von unseren Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 26, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie ebenfalls neutral bewertet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Aktienkurs von 27,74 EUR 2,7 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Aufgrund dieses Anleger-Sentiments wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.