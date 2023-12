Koninklijke Ahold Delhaize Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

Der Aktienkurs von Koninklijke ANeutral Delhaize hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 24,19 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche schnitt das Unternehmen um 24,19 Prozent besser ab, da der Branchendurchschnitt bei 0 Prozent lag. Auch im Bereich des "Verbrauchsgüter"-Sektors übertraf Koninklijke ANeutral Delhaize mit einer Rendite von 24,19 Prozent den Durchschnittswert von 0 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führte.

In fundamentalen Kriterien wird das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke ANeutral Delhaize mit einem Wert von 26 bewertet. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 liegt das Unternehmen auf einem ähnlichen Niveau und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel über- oder unterbewertet ist. Für Koninklijke ANeutral Delhaize liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 73,58 Punkten, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 57,64, was als neutral bewertet wird.

In Bezug auf die Diskussion im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild zugeordnet wird. Außerdem wurde festgestellt, dass die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.