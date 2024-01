Die Dividendenrendite von Koninklijke ANeutral Delhaize liegt derzeit bei 2,87 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies bedeutet, dass das Unternehmen eine "Gut"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende erhält.

In den sozialen Medien wurde Koninklijke ANeutral Delhaize in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Anleger äußerten sich hauptsächlich neutral über das Unternehmen.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien wird das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke ANeutral Delhaize mit einem Wert von 26 bewertet. Dies zeigt, dass das Unternehmen weder unterbewertet noch überbewertet ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Koninklijke ANeutral Delhaize derzeit -4,23 % vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage bei -12,7 % liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.