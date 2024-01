Koninklijke Ahold Delhaize Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Koninklijke ANeutral Delhaize wird derzeit von Analysten auf der Grundlage von verschiedenen Kriterien bewertet. In Bezug auf die technische Analyse weist die Aktie eine neutrale Einschätzung auf, da sie sich sowohl kurzfristig als auch langfristig in der Nähe des gleitenden Durchschnitts befindet. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Aus fundamentaler Sicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Koninklijke ANeutral Delhaize im Vergleich zur Branche auf einem ähnlichen Niveau und wird daher als neutral bewertet. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Zusammenhang mit der Aktie zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis schlechte Einschätzung der Koninklijke ANeutral Delhaize auf der Grundlage der vorgenommenen Analysen.