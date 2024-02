Der Aktienkurs von Koninklijke ANeutral Delhaize hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,19 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +24,19 Prozent im Branchenvergleich für das Unternehmen bedeutet. Im Vergleich dazu hatte der "Verbrauchsgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr, wobei Koninklijke ANeutral Delhaize 24,19 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Koninklijke ANeutral Delhaize mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 26 ein ähnliches Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) auf. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Koninklijke ANeutral Delhaize von 27,6 EUR mit -3,4 Prozent Entfernung vom GD200 (28,57 EUR) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 26,4 EUR auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende verzeichnet Koninklijke ANeutral Delhaize eine Dividendenrendite von 2,87 Prozent, was 2,87 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 0 Prozent in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" wird die Aktie daher als ein lukratives Investment betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.