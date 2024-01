Die Koninklijke ANeutral Delhaize-Aktie wurde in einer technischen Analyse untersucht, wobei der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 29,2 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 25,67 EUR liegt deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung führt. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (26,66 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Koninklijke ANeutral Delhaize mit einer Rendite von 24,19 Prozent gegenüber der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche deutlich überdurchschnittlich abschneidet. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Koninklijke ANeutral Delhaize-Aktie einen Wert von 26 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als neutral eingestuft.

Die Dividendenrendite der Aktie liegt bei 2,87 %, was im Vergleich zur Branche einen Mehrertrag von 2,87 Prozentpunkten bedeutet. Hierdurch ergibt sich eine positive Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Koninklijke Ahold Delhaize kaufen, halten oder verkaufen?

