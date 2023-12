Koninklijke Ahold Delhaize Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

Der Aktienkurs von Koninklijke ANeutral Delhaize hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,19 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche ist dies eine Outperformance von +24,19 Prozent. Die durchschnittliche Rendite in dieser Branche lag bei 0 Prozent, während der "Verbrauchsgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 0 Prozent verzeichnete. Dies bedeutet, dass Koninklijke ANeutral Delhaize in beiden Bereichen eine Überperformance erzielt hat, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 29,62 EUR für die Koninklijke ANeutral Delhaize-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 26,25 EUR, was einem Unterschied von -11,38 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (27,25 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,67 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Koninklijke ANeutral Delhaize daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Koninklijke ANeutral Delhaize liegt derzeit bei 2,87 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt ("Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln") von 0 %. Die Differenz von 2,87 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Was die Anleger-Stimmung betrifft, so wurde Koninklijke ANeutral Delhaize in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die überwiegend positiven Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, führen zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung insgesamt "Gut" ist. Daher erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.