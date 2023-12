Koninklijke Ahold Delhaize Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

Der Aktienkurs von Koninklijke ANeutral Delhaize hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,19 Prozent erzielt, was 24,19 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln beträgt 0 Prozent, und Koninklijke ANeutral Delhaize liegt aktuell 24,19 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Koninklijke ANeutral Delhaize eine Dividendenrendite von 2,87 Prozent auf, was 2,87 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser lukrativen Dividendenrendite erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Koninklijke ANeutral Delhaize bei 29,72 EUR verläuft und somit die Einstufung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 27,275 EUR aus dem Handel ging und einen Abstand von -8,23 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 27,47 EUR angenommen, was einer Differenz von -0,71 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Die Sentimentanalyse zeigt, dass die Stimmung für Koninklijke ANeutral Delhaize in den vergangenen Wochen kaum verändert hat und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet wird.