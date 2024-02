Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke ANeutral Delhaize liegt bei 26, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Dividendenrendite bietet das Unternehmen mit 2,87 Prozent eine gute Rendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Die Dividendenpolitik erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 28,89 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 26,115 EUR ein Minus von 9,61 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Koninklijke ANeutral Delhaize weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 42,98 Punkten und der RSI25 bei 49,46 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.