Koninklijke Ahold Delhaize Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die technische Analyse von Koninklijke ANeutral Delhaize zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 29,02 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 25,935 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 26,49 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Koninklijke ANeutral Delhaize auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung ist jedoch positiv, da in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Koninklijke ANeutral Delhaize.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Dividendenrendite von 2,87 % eine höhere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielt werden, was zu einer Bewertung "Gut" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.