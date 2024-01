Koninklijke Ahold Delhaize Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weit verbreitetes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI für Koninklijke ANeutral Delhaize auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 64,53 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 51,97 eine "Neutral"-Bewertung für Koninklijke ANeutral Delhaize.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt wird dabei als Indikator betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Koninklijke ANeutral Delhaize beträgt aktuell 29,02 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 26,49 EUR und ergibt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Koninklijke ANeutral Delhaize im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von 24,19 Prozent erzielt hat, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung erzeugt insgesamt eine "Gut"-Einstufung für Koninklijke ANeutral Delhaize.