Koninklijke Ahold Delhaize Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die technische Analyse der Aktie von Koninklijke ANeutral Delhaize zeigt, dass der Kurs von 26,145 EUR derzeit -3,49 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet fällt die Bewertung jedoch "Schlecht" aus, da die Distanz zum GD200 bei -11,49 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 54,05 Punkte, was bedeutet, dass Koninklijke ANeutral Delhaize weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,91, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Koninklijke ANeutral Delhaize derzeit eine Rendite von 2,87 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Fundamental gesehen liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Koninklijke ANeutral Delhaize mit 26 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 %. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen eine eher neutrale Einschätzung der Aktie von Koninklijke ANeutral Delhaize.