Konica Minolta Aktie: Das wird nichts mehr!

Konica Minolta: Aktie erhält "Schlecht"-Bewertung in verschiedenen Bereichen

Konica Minolta wird in verschiedenen Bereichen als überbewertet eingestuft. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Computer & Peripheriegeräte liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 94,18, was einem Abstand von 127 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 41,46 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung.

Auch in Bezug auf die Dividende schneidet Konica Minolta unterdurchschnittlich ab. Mit einer Dividendenrendite von 1,09 Prozent liegt sie 1,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die geringe Dividendenrendite macht die Aktie zu einem unrentablen Investment und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten Wochen war zudem eine Zunahme negativer Kommentare über Konica Minolta in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls einen negativen Trend an. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine weitere "Schlecht"-Bewertung.

Auch aus technischer Sicht wird die Aktie kritisch betrachtet. Mit einem Kurs von 410 JPY liegt sie inzwischen -7,91 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Distanz zum gleitenden Durchschnitt mit -15,69 Prozent als negativ bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher auch aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt erhält die Aktie von Konica Minolta in verschiedenen Bereichen eine "Schlecht"-Bewertung, was Anlegerinnen und Anleger aufhorchen lassen sollte.