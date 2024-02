Konica Minolta Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "Konica Minolta":

Konica Minolta: Aktienanalyse zeigt überbewertete Fundamentaldaten

Die aktuelle Bewertung der Konica Minolta Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Computer & Peripheriegeräte) zeigt, dass sie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 94,18, was einem Abstand von 184 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 33,13 entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der aktuelle Kurs der Konica Minolta von 489,2 JPY liegt mit +4,69 Prozent über dem GD200 (467,28 JPY), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 432,36 JPY, was einem Abstand von +13,15 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen wird der Aktienkurs daher als "Gut" bewertet.

Die Dividendenpolitik von Konica Minolta fällt im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" negativ aus. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 1,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analysten führt.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass der Konica Minolta-RSI mit 29,02 als "Gut" bewertet wird, während der RSI25 bei 30,65 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut".