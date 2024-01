Konica Minolta Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Weitere Suchergebnisse zu "Konica Minolta":

In den letzten vier Wochen konnten bei Konica Minolta wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Die Verschlechterung des Stimmungsbildes führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Dadurch erhält Konica Minolta insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Konica Minolta bei 94,18, was über dem Branchendurchschnitt von 41,42 Prozent in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Konica Minolta mit -22,49 Prozent mehr als 39 Prozent darunter. In der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 19,99 Prozent, wobei Konica Minolta mit 42,47 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Konica Minolta mit 1,09 % unter dem Branchendurchschnitt "Computer & Peripheriegeräte" von 2,71 %. Aufgrund der Differenz von 1,62 Prozentpunkten wird daher auch in dieser Hinsicht die Einstufung als "Schlecht" abgeleitet.