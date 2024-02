Kongsberg Gruppen ASA Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Kongsberg N Asa hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,68 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,12 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25, was bedeutet, dass die Börse 25,6 Euro für jeden Euro Gewinn von Kongsberg N Asa zahlt. Dies ist 20 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 31, weshalb die Aktie als unterbewertet eingestuft wird und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kongsberg N Asa liegt bei 6,92 und der RSI25 bei 13,56, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Kongsberg N Asa von 57,9 EUR mit +41,81 Prozent Entfernung vom GD200 (40,83 EUR) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 44,45 EUR auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Kongsberg N Asa-Aktie in verschiedenen Kategorien als "Gut" bewertet wird und somit ein positives Gesamtbild ergibt.