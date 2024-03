Kongsberg Gruppen ASA Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "Kongsberg Gruppen":

Die Einschätzung der Aktienkurse von Kongsberg N Asa basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Kongsberg N Asa in sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI), ein technischer Indikator, wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kongsberg N Asa-Aktie beträgt derzeit 61, was bedeutet, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 32,48) ergänzt diese Analyse um eine längerfristige Betrachtung und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Kongsberg N Asa.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Rendite für Kongsberg N Asa 0,68 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhalten die Analysten eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kongsberg N Asa bei 42,77 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 58,45 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" aufgrund der positiven Distanz zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat ebenfalls einen positiven Stand von 52,16 EUR (+12,06 Prozent Abstand), was zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass Kongsberg N Asa sowohl in Bezug auf die Stimmung als auch auf die technischen Aspekte eine positive Bewertung erhält.