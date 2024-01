Kongsberg Gruppen ASA Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Die Kongsberg N Asa-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 35, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ein Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (41,12) zeigt auch hier, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Kongsberg N Asa.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Kongsberg N Asa derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 39,5 EUR, während der Aktienkurs bei 42,16 EUR liegt, was einer Abweichung von +6,73 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 39,65 EUR, was einer Abweichung von +6,33 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv in Bezug auf die Aktie von Kongsberg N Asa. An drei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral an insgesamt zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kongsberg N Asa derzeit bei 23,2, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,46 liegt und somit darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen erhält.