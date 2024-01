Kongsberg Gruppen ASA Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Kongsberg Gruppen":

Die Kongsberg N Asa-Aktie wird derzeit auf Basis verschiedener Indikatoren bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der 50- und 200-Tage-Durchschnitt für die Aktie nahe dem letzten Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass die Aktie unterbewertet ist, da das KGV von 22 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine neutrale Bewertung hin, sowohl für den 7-Tage-Zeitraum als auch für den 25-Tage-Zeitraum. In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet die Kongsberg N Asa niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Aktie aufgrund der verschiedenen Indikatoren.