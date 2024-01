Kongsberg Gruppen ASA Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Aktie von Kongsberg N Asa wird derzeit aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 25,6 als unterbewertet eingestuft. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche, die ein KGV von 31,53 aufweisen, liegt die Bewertung um 19 Prozent niedriger. Dies signalisiert aus fundamentaler Sicht eine positive Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Kongsberg N Asa derzeit 14,21 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 15,28 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Diese Werte führen zu einer kurz- und langfristig positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung und das öffentliche Interesse an der Aktie wurden ebenfalls untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität über die Aktie unterdurchschnittlich sind. Die Rate der Stimmungsänderung verlief ebenfalls neutral. Dies führt zu einer insgesamt negativen Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung sowohl aus fundamentaler, technischer als auch aus sentimentaler Sicht.