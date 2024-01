Kong Sun Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Aktienkurs von Kong Sun hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,86 Prozent erzielt, was 24,69 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -18,17 Prozent, und Kong Sun liegt aktuell 24,69 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kong Sun-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,05 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,032 HKD liegt, was einer Abweichung von -36 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,04 HKD) erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Dividendenrendite der Kong Sun-Aktie beträgt 0 Prozent, was 5,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Im fundamentalen Bereich hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 98,02, was 769 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.