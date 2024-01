Kong Sun Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Aktie des Unternehmens Kong Sun hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,05 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,032 HKD, was einem Unterschied von -36 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Kong Sun-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,04 HKD liegt der letzte Schlusskurs (-20 Prozent) unter diesem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" verzeichnete Kong Sun in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -17,38 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -18,62 Prozent im Branchenvergleich und einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt Kong Sun mit einer Rendite von -17,38 Prozent 18,62 Prozent darunter und erhält daher auch hier ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Kong Sun-Aktie ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 98,02 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 11,31 liegt. Dies deutet auf eine Überbewertung hin und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die Kong Sun-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Tage (Wert: 69,23) liefern ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die technische und fundamentale Analyse der Kong Sun-Aktie eine negative Bewertung, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch im Branchen- und Sektorvergleich. Daher sollten Investoren diese Faktoren bei ihren Anlageentscheidungen berücksichtigen.