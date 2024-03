Konecranes Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Weitere Suchergebnisse zu "Konecranes":

Der Aktienkurs von Konecranes zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance seines Sektors ("Industrie") eine Rendite von 39,62 Prozent, was mehr als 53 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Maschinen"-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten -8,83 Prozent, wobei Konecranes mit 48,46 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In Bezug darauf zeigt die Aktie von Konecranes in den letzten Monaten nur wenig Aktivität in den Diskussionen, was zu einer negativen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Konecranes weist mit einem Wert von 12,66 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt in der "Maschinen"-Branche, was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt die Dividendenrendite von Konecranes mit 3,16 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt der "Maschinen"-Branche, der bei 4,9 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik durch die Redaktion.