Konecranes Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

In den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Konecranes-Aktie ein Durchschnitt von 33,51 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 39,6 EUR (+18,17 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (34,21 EUR) liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+15,76 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Konecranes also für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Konecranes liegt bei 2,33, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und sich bei 12 für Konecranes bewegt, deutet auf eine überverkaufte Situation hin und erhält ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen hinsichtlich Konecranes war überwiegend positiv, wobei in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Aufgrund dessen erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Fundamental betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Konecranes bei 12,49, was unter dem Branchendurchschnitt (61 Prozent) liegt. Die Aktie wird damit als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.