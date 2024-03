Konecranes Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Konecranes":

Die finnische Kranherstellerfirma Konecranes hat eine Dividendenrendite von 3,16 Prozent, was 1,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen hat die Redaktion ihre Dividendenpolitik als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Konecranes. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Konecranes. Als Ergebnis wurde die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zum Aktienkurs der "Maschinen"-Branche hat Konecranes in den letzten 12 Monaten eine Performance von 39,62 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +48,46 Prozent im Branchenvergleich, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -8,83 Prozent gefallen sind. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -13,93 Prozent im letzten Jahr, und Konecranes übertraf diesen Durchschnittswert um 53,55 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Konecranes-Aktie bei 49,41 EUR, was +11,74 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +35,78 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung der Aktie aus charttechnischer Sicht führt.