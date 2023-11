Konecranes Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Konecranes":

Sentiment und Buzz: Die Stimmung an den Finanzmärkten kann durch das Internet verstärkt oder sogar umgekehrt werden. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Konecranes wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität gemessen, und deshalb wird diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher schlecht, mit einer identifizierten negativen Änderung. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,95 Prozent liegt Konecranes nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,91 Prozent für die Maschinenbranche. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als neutrales Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Konecranes besonders positiv diskutiert. An neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt vier Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine Einschätzung von "Gut". Somit bekommt Konecranes insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage des Anleger-Stimmungsbarometers.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Konecranes liegt bei 9. Im Vergleich dazu liegt das KGV der Maschinenbranche bei 30,51, was bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Aus fundamentaler Sicht erhält Konecranes daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.