Kone Quartalsbilanz-Vorschau: Erwarten Aktionäre und Analysten starkes Umsatz- und Gewinnwachstum?

Weitere Suchergebnisse zu "KONE":

In knapp vier Monaten wird das finnische Unternehmen Kone seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Kone Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die Kone Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 21,79 Mrd. EUR und in 114 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf diese Veröffentlichung. Die aktuellen Datenanalysen deuten darauf hin, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen starken Anstieg des Umsatzes geben wird. Im letzten Jahr erzielte Kone einen Umsatz von 2,91 Mrd. EUR im vierten Quartal – nun wird mit einem Plus von +95,38% gerechnet, was einem Umsatz von 5,69 Mrd. EUR entspricht. Auch beim Gewinn wird ein...