Kone Oyj ADR Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Das Stimmungsbild und der Buzz um die Aktie sind wichtige Indikatoren, um die Stimmung der Investoren und Nutzer im Internet zu messen. Wir haben die Aktie von Kone auf diese Faktoren hin untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum zeigte eine mittlere Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht. Daher geben wir der Aktie von Kone bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Von fundamentaler Seite betrachtet gilt die Aktie von Kone als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) insgesamt 28 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie die Einstufung "Gut" aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Im Branchenvergleich erzielte Kone in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -12,74 Prozent, was eine Underperformance von -2,97 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse verläuft der gleitende Durchschnittskurs der Kone derzeit "Schlecht", da der Kurs der Aktie um -6,72 Prozent über dem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von +3,05 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".