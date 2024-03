Kone Aktie: Was macht der Markt?

Die finnische Kone Corporation, ein führender Hersteller von Aufzügen und Rolltreppen, hat kürzlich ihre Dividendenpolitik aktualisiert. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 3, was eine negative Differenz von -1,01 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen" bedeutet. Aufgrund dieser Entwicklung erhält Kone von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Sowohl die Performance der Aktie in den vergangenen 12 Monaten (-9,96 Prozent) als auch das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 25,44 deuten auf eine unterbewertete Aktie hin, was Kone eine "Gut"-Bewertung in diesen Kategorien einbringt.

Im Branchenvergleich ergibt sich eine Underperformance von -3,72 Prozent für Kone im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Maschinen-Branche, die im Durchschnitt um -6,24 Prozent gefallen sind. Im Sektorvergleich liegt die Rendite von Kone 2,16 Prozent über dem Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors. Diese ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie. Trotz der negativen Aspekte ist die Aktie von Kone nach Einschätzung der Analysten daher insgesamt eher neutral zu bewerten.