Kone Aktie: Was kann da noch kommen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Kone beträgt das aktuelle KGV 23, während vergleichbare Unternehmen aus der Maschinen-Branche im Durchschnitt ein KGV von 30 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Kone aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In den letzten 12 Monaten erzielte Kone eine Performance von -8,5 Prozent, was jedoch eine Underperformance von -0,81 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -7,69 Prozent in der Maschinen-Branche bedeutet. Im Vergleich zum Industriesektor mit einer mittleren Rendite von -10,2 Prozent lag Kone um 1,7 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Kone in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für Kone gemessen, weshalb auch die Diskussionsstärke eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Kone beträgt 4,56 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,91 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Kone-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.