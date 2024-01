Kone Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "KONE":

Der Aktienkurs von Kone hat im Vergleich zur durchschnittlichen Performance des Industrie-Sektors in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -12,74 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,83 Prozent verzeichnet, liegt Kone mit 6,9 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Kone in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Allerdings wurde über Kone weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Kone-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein gemischtes Bild aufweist. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 44,83 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 45,77 EUR liegt, was eine geringe Abweichung von +2,1 Prozent darstellt und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 41,93 EUR, während der letzte Schlusskurs darüber liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Kone nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV liegt mit 22,86 insgesamt 29 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt, was einen positiven Aspekt für die Aktie darstellt und zu einer "Gut"-Einstufung in der fundamentalen Analyse führt.