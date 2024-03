Kone Aktie: Finger weg?

Weitere Suchergebnisse zu "KONE":

Die Dividendenrendite von Kone liegt aktuell bei 3,84 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,9 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von -1,05 Prozent zur Kone-Aktie. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger diskutierten in den letzten Tagen verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Kone. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es gab 7 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 2 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Kone verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich negativ bewertet. Bezüglich der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme festgestellt. Insgesamt erhält Kone daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Kone liegt bei 39,82 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,63 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.