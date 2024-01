Kone Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "KONE":

Die finnische Firma Kone wird von Analysten neutral bewertet, wenn es um ihre Dividendenpolitik geht. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 4, was eine positive Differenz von +0,87 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Maschinen" darstellt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird Kone als unterbewertet angesehen, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 22 liegt, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 32,09. Dies entspricht einer Unterbewertung um ca. 29 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigen, dass sich die Meinung über Kone in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie wird daher als neutral bewertet, während die Diskussionsaktivität in den sozialen Medien abgenommen hat, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Kone, wobei positive Themen dominierten und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen mehr Verkauf- als Kaufsignale, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt.

Insgesamt erhält Kone von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating, obwohl die Aktie in Bezug auf die Diskussionsaktivität und Handelssignale eher schlecht bewertet wird.