Kone Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Kone beträgt das aktuelle KGV 25. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" haben im Durchschnitt ein KGV von 33. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Kone damit Stand heute unterbewertet, weshalb die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Kone eine Performance von -9,96 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -11,46 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,5 Prozent im Branchenvergleich für Kone. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -14,79 Prozent, wobei Kone 4,83 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Kone in Social Media zu beobachten, was zu einer positiven Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Kone wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Kone-RSI liegt bei 59,32, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,78, wodurch für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Neutral".

