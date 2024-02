Kondotec Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Stimmung rund um die Kondotec-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, wie unsere Analyse zeigt. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb wir Kondotec ebenfalls mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Insgesamt bewerten wir die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral".

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien, zeigte in den letzten zwei Wochen besonders positive Meinungen über Kondotec. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Kondotec zeigt der RSI7 aktuell einen Wert von 15,74 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,88, was darauf hindeutet, dass Kondotec weder überkauft noch überverkauft ist, und somit zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Kondotec-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kondotec-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1162,33 JPY liegt, was einer Abweichung von +11,84 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung mit einer Abweichung von +8,24 Prozent. Somit erhält die Kondotec-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.