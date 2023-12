Kondotec Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Kondotec liegt bei 53,06, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt, dass der RSI für die Kondotec bei 45 liegt, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit ein "Neutral"-Rating erhält.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kondotec-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1119,16 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1166 JPY weicht somit um +4,19 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs (1146,82 JPY) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,67 Prozent), was der Kondotec-Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating einbringt. Insgesamt erhält die Kondotec-Aktie somit aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Rating.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung bei Kondotec. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten bei Kondotec in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie von Kondotec somit auf dieser Stufe ebenfalls ein "Neutral"-Rating.