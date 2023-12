Kondotec Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen ins Verhältnis setzt. Ein Wert von 0 bis 100 wird als Normspanne betrachtet. Der RSI für die Kondotec liegt bei 53,06, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 45 für Kondotec.

Wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien geben. In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes für Kondotec ausgemacht werden, weshalb die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kondotec-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1119,16 JPY lag. Der letzte Schlusskurs von 1166 JPY weicht somit um +4,19 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1146,82 JPY) weist eine Nähe zum letzten Schlusskurs (+1,67 Prozent) auf, was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Kondotec in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung auch hinsichtlich der Anleger-Stimmung.