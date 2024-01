Kondotec Aktie: Gut oder schlecht?

Die Kondotec-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, bei der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kurs über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet wird. Der Relative Strength-Index (RSI) steht aktuell bei 29,27, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 47, was als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien beeinflussen. Für Kondotec wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Gesamtergebnis führt.

Das Anleger-Sentiment wird als wichtiger Stimmungsindikator für Aktien betrachtet. In den sozialen Medien war die Aktie von Kondotec zuletzt neutral diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Kondotec-Aktie von 1157 JPY als "Neutral" bewertet, da er sich mit +2,9 Prozent vom GD200 (1124,37 JPY) entfernt. Der GD50 liegt bei 1146,76 JPY, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren eine insgesamt "Neutral"-Bewertung für die Kondotec-Aktie.